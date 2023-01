Tänak avaldas, millise tulemusega jääks Monte Carlos rahule

«Test läks tegelikult päris hästi. Meil vedas ilmaga, saime erinevat ilma, nii et see oli päris produktiivne,» rääkis Tänak Dirtfishile antud intervjuus.

«Auto andis head tagasisidet ja reageeris hästi, nii et pean lihtsalt leidma seadistusega optimaalse tasakaalu ja maksimaalse jõudluse vahel. Järgmised rallid sellele keskendumegi, see on tähtis leida,» jätkas eestlane.

Tänak kinnitas, et Ford Puma Rally1 ei ole keeruline auto ja kõige keerulisemaks teeb uue tiimiga harjumise see, et tal pole seadistusega põhja, millega töötada. «Pean alustama puhtalt lehelt, mis on suur töö ja ilmselgelt ei leia ühe ja poole päevaga perfektset seadistust,» tunnistas ta.