Venemaa suusavõistlustel tekkis järjekordne skandaal

«Olen šokeeritud. Ma arvasin, et kolmanda koha jagamine on võimalik. See olnuks lahendus, mis sobinuks kõikidele,» rääkis venelane Sport Expressenile.

Šemjakini sõnul oli olukord tema jaoks alandav. Samuti on ta veendunud, et Poroškinile anti kolmas koht sellepärast, et tal on head suhted Venemaa suusaliiduga. «See pole just tore, kui sul palutakse auhinnatseremoonialt lahkuda ja suusaliidu president Jelena Välbe peab vabandama, et oled kaotaja. Kõik, kes ei kuulu koondisesse, on nende jaoks prügi,» lausus Šemjakin.