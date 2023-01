JÄRELVAADATAV ⟩ Pärnu kaotas mängu ja oma võtmemängija

Enne mängu:

Eesti suvepealinlased on nelja võidu ja 13 kaotusega tabelis viimasel ehk seitsmendal kohal. Jurmala saldo on üheksa võitu ja kaheksa kaotust, mis annab Tartu Bigbanki ja Selver/TalTechi järel kolmanda positsiooni, aga Eesti klubidega võrreldes on Jurmalal tervelt 14 punkti vähem.

Pärnu meeskonna juhendaja Toomas Jasmin saab Läti klubi vastu kasutada kõiki mehi, ka kogenud Hindrek Pulka. «Meil on hetkel trennis meeleolu hea ja kindlasti läheme kodusaalis lätlaste vastu punkte võtma, sest neid on meil hädasti vaja,» sõnas Jasmin.

«Laupäeval on olemas ka Pulk ja kõik teised on samuti mänguvalmid. Ennustada ei julge midagi, aga anname endast parima, et see mäng meile hästi lõppeks,» lisas peatreener.