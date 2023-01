OTSEÜLEKANNE ⟩ Selver/TalTech kohtub Läti esiklubiga

Sel hooajal 14 võitu ja kolm kaotust kogunud Selver/TalTech on praegu Balti liiga tabelis teine. Neil on küll 40 punkti nagu ka liidril Tartu Bigbankil, aga taaralinlastel on kaks mängu vähem peetud. Olgu öeldud ka nende saldo: 14 võitu ja vaid üks kaotus.

Jurmala on tabelis kolmandal kohal, kui 18 mängust on võidetud kümme. Neist kuue punkti kaugusel on teine Läti klubi Jekabpils, kel on aga kaks kohtumist vähem peetud. Jurmala on sel nädalavahetusel Eestis turneel, laupäeval võideti Pärnut 3:2.