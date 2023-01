Tšehhi spordilegend: ATP ja WTA jaoks on raha tähtsam kui ukrainlaste elud

Austraalia lahtistel on tehtud algust esimese ringi mängudega ning nagu rahvusvahelistel tenniseturniiridel tavaks, siis saavad võistelda ka agressorriikide sportlased. Tõsi, seda neutraalse lipu alt. Hašekile see igatahes ei meeldinud.

«Täna algasid Austraalia lahtised. Väljakutel on ka Venemaa Föderatsiooni kodanikud, nii et sellest saab Venemaa sõja ja kuritegude reklaam, mille hulka kuulub ka Ukraina laste vastane genotsiid,» kirjutas legendaarne Tšehhi hokimängija ühismeediasse.

«ATP, WTA ja ITF on põhiliselt selle eest vastutavad, sest nad andsid neile viisad. Kui palju kauem see veel kestab? Praegu kehtib ATP, WTA, ITFi ja paljude teiste jaoks reegel, et ukrainlaste elud on rahast palju vähemtähtsamad,» jätkas kahekordne NHLi võitja.