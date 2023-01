Poom teenis karjääri esimese välislepingu

2016. aastal Nõmme Unitedist FC Flora U21-ga liitunud ning aasta hiljem esindusmeeskonna ridadesse siirdunud Markus Poomist sai keskvälja üks olulisemaid võtmemängijaid. Nii on ta Premium liigas mänginud 194 mängu (keskmiselt 63 minutit mängu kohta), löönud 41 väravat ja andnud 46 resultatiivset söötu, kirjutab Flora koduleht.

Markusel on ette näidata edukad esitused noortekoondistes, kus ühtekokku on ta erinevates vanuseastmetes mänginud 52 kohtumist ning löönud 3 väravat. A-koondise debüüdi tegi Poom 2019. aastal sõprusmängus Soome vastu, olles ise vaid 19-aastane. Tänaseks on poolkaitsja esindanud rahvuskoondist 14. korral.

Shamrock Rovers on Iirimaa kõrgliigas mängiv klubi, kes on kahekümnel korral tulnud Iiri meistriks – viimased järjestikused meistritiitlid on ette näidata aastatest 2020-2022. Lisaks võidukale koduliigale, jõudis Shamrocki meeskond eelmisel hooajal välja UEFA Konverentsiliiga alagrupiturniirile. Konverentsiliigas on nad 2021. aastal vastamisi seisnud ka FC Floraga, kui kahe mängu kokkuvõttes Flora 5-2 võidu võttis.

Markus Poom kommenteerib laenule minekut ainult positiivselt: «Mul on väga hea liituda Shamrock Roversiga. Minu jaoks on tegu esimese välismaa klubiga ja ootan põnevusega eelseisvat perioodi. Floras on minust sirgunud see mängija, kes ma tänaseks olen ja ma tahaksin tänada kõiki treenereid ja klubiga seotud inimesi, kes on mind nendel aastatel aidanud. Soovin kõikidele florakatele edukat uut hooaega!»