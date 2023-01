Raske haigus viis siitilmast Rootsi spordilegendi

Cederqvist põdes haruldast närvihaigust ALSi (amüotroofiline lateraalskleroos). Tegemist on progresseeruva närvisüsteemi haigusega, mis mõjutab aju- ja seljaaju närvirakke, põhjustades kontrolli kaotamist lihaskonna töö üle.

«Mu elu on seiskunud. Varsti ei saa ma enam midagi teha. ALS on kohutav haigus, millele pole erilist tähelepanu pööratud, kuid Börje Salmingu (endine hokimängija, suri ALSi novembris – toim.) kaudu olukord veidi muutus,» lausus Cederqvist detsembris Dagbladetile.

Cederqvist võitis 1960. aasta Rooma olümpiamängudel 400 meetri vabaltujumises hõbemedali ning püstitas samal aastal ka kaks maailmarekordit. Need saavutused muudab seda muljtavaldavamaks tõsiasi, et ta oli toona kõigest 15-aastane. Samal aastal pälvis Cederqvist ka Bragdguldet'i ehk Rootsi aasta spordisaavutuse auhinna. Tänase päevani on ta noorim vastava autasu saaja.