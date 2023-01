Avaringi kaotus kukutab Kanepi maailma edetabelis viiendasse kümnesse

Nüüd, Birrellile kaotades, need kõik aga haihtusid, mis tähendab, et praegu maailma edetabeli 29. kohal olev Kanepi pudeneb pärast Austraalia lahtisi vähemalt 45. reale.

Kukkumine võib olla veelgi järsem, sest mitmed tema selja taga olevad valgepallurid on aasta esimesel suure slämmi turniiril veel konkurentsis ehk neil on võimalik punktilisa teenida.

Küll on positiivne see, et Anett Kontaveit (WTA 19.) Austraalias mingeid punkte ära ei anna. Nimelt piirdus meie esireket mullu kõigest teise ringiga, tulemus, mida ta on tänavu juba korranud.