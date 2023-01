Tippklubi rahapõletuse järgmine peatükk

Jalgpalliturg on läinud nõnda pööraseks, et miljoneid tuulutatakse mängijate suunas, kes pole end suures mängus veel tõestanudki. Selle viimaseks näiteks on Londoni Chelsea suurost Mõhhailo Mudrõk, kelle nimel pandi lauale veidi vähem kui 100 miljonit eurot.