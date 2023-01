Venemaal tapeti võitleja, kes palus Kadõrovilt abi oma tädi leidmisel

Arvatakse, et vahejuhtum on seotud Tšetšeenia juhi Ramzan Kadõroviga, kellelt Gaglojev olevat eelmisel aastal palunud abi oma tädi leidmisel. Nimelt olevat mullu tema tädi Rimma jäänud Tšetšeenia piiri ääres teadmata kadunuks. Naine tegeles ennustamisega, mis on Tšetšeenias levinud islamiusus keelatud.