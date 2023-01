Levadiast lahkunud kapten Lepistu jätkab karjääri välismaal

Täna jõustunud ülemineku kinnitas jalgpalliagentuur DA Sport Consulting, kes jättis mainimata lepingu pikkuse. Tegemist on kolmanda välisklubiga, kus Lepistu enda karjääri jooksul mänginud.

Mioveni näol on tegemist väga noore jalgpalliklubiga. 2000. asutatud meeskond jõudis läbi madalamate sarjade Rumeenia kõrgliigasse 2007. aastal. Tegemist on meeskonnaga, kes pendeldab pidevalt esi- ja kõrgliiga vahel. Alates 2007. aastast on kõrgliigat väisatud kolm korda ning mullu suudeti sinna esimest korda pidama jääda.