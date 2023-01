PM MONTES ⟩ Tänaku uus ülemus: mõned mehaanikud kardavad Otti natuke. Nad on kuulnud igasuguseid lugusid

MM-hooaja alguseni on jäänud kaks päeva, kuid tundub, et Monaco sadamakail asuvas hooldusalas on teil käed-jalad tööd täis. Jooksete mööda hooldusala kord ühele, siis teisele poole. Kuidas te sellisele pingele vastu peate?

Tööpäevad on tõesti pikad. Kohv ja magus amps on abiks, kuid selle najal pikalt vastu ei pea. Tundub, et Monte Carlo ralli tuleb kõigile alati ootamatult. (Naerab.) M-Sport on tavaliselt viimane, kes saab kõik pusletükid paika. Maadleme igal aastal eelarvega, vahetame sõitjaid rohkem kui teised meeskonnad, sellega kaasneb lisatöö lepingute ja toetajatega. Proovime igal aastal midagi uut pakkuda, auto disaini muuta. See nõuab palju aega ja tööd.