Euroopa korvpallitäht säras taas pöörase kolmikduubliga

Seejuures on Jokic liikumas enda kolmanda järjetikuse kõige väärtuslikuma auhinna suunas. Tema meeskond on üheks tiitlinõudlejaks ning isiklikus plaanis on tema keskmised näitajad 24,7 punkti, 10,9 lauapalli ja 9,8 korvisöötu. Viimases kahes kategoorias hoiab serblane kogu NBA-s teist positsiooni.