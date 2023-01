Ukraina sporditähe abiga taastatakse Venemaa rakettide poolt hävitatud ukrainlaste kodud

Ussõk avas rahakorje koostöös organisatsiooniga UNITED24. Eesmärgiks on koguda kokku 12 miljonit grivnat (300 000 eurot), et taastada 40 Ukraina perekonna elukoht Irpeni linnas. Seejuures on sportlane ise annetanud selleks kaheksa miljonit grivnat ehk eesmärgist on täidetud kaks kolmandikku.