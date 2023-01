Eesti tippratturile otsa sõitnud autojuht võib jääda juhtimisõiguseta

2. jaanuaril kell 15.40 sai häirekeskus väljakutse, milles teatati, et sõiduautot Škoda juhtinud mees riivas auto külgpeegliga Eesti tippratturit, 19-aastast Madis Mihkelsit. Kokkupõrkes tabas peegel Mihkelsi selga nii, et seljal oli mitmesentimeetrine lõikehaav. Selle õmblemiseks viidi Mihkels haiglasse.

Mihkels rääkis Tartu Postimehele, et vabandamise asemel kostitas autojuht viga saanud Mihkelsit hoopis sõimuga, süüdistades juhtunus jalgratturit. «Ta seletas mulle, et ta ei pea sõites kõrvale vaatama, et tema vaatab teel sõites ainult otse,» sõnas Mihkels.