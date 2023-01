Soome meedia: maailmameister Rovanperä pole Monte Carlos isegi Toyota esisõitja

Nõnda on selge, et Toyota meeskond panustab Monte Carlos Ogier' edule. Oli ju prantslane ka mullu nende esisõitja hooaja esimesel osavõistlusel, kus tal tuli tunnistada lõpuks kaasmaalase Sebastien Loebi paremust.

Nõnda on Toyota huvitavas seisus, sest nende ridades kihutab ka valitsev maailmameister Kalle Rovanperä, kes oleks igas teises olukorras meeskonna kindel esisõitja. «Asfaldil on ta endiselt Kallest kiirem. Ogier'l on Montes palju rohkem kogemusi. Olgugi, et Kalle on ka asfaldil suutnud võidutseda, siis sellel rallil on prantslasel selged eelised,» lausus Iltalehtile Soome rallimees Mikko Hirvonen.