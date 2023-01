Leedu korvpallilegend riputab poole hooaja pealt ketsid varna

36-aastane Leedu koondise tagamängija astub viimast korda väljakule 29. jaanuaril, mil Žalgiris võõrustab Leedu kõrgliigas Jonova meeskonda. «Sellest saab minu jaoks väga eriline kohtumine. Soovin kõikidele teatada, et lõpetan enda korvpallurikarjääri. Minu viimase kohtumiseni on jäänud nädal ja pean kõvasti vaeva nägema. 1993. aasta novembris alustatud teekond on nüüdseks lõppenud. Ootan huviga, mida edasine elu toob,» lausus Kalnietis Žalgiris TV vahendusel.