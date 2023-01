Wilson on FIA otsusega rahul. Neuville on mõistev, aga peab piirangut naeruväärseks

Hyundai esinumber Thierry Neuville mõistab otsust testipäevi vähendada, kuid tema jaoks on naeruväärne, et üks sõitja saab testida ainult seitse päeva. «Tänavu pidi olema 14 rallit, aga nüüd on 13 ja [sisuliselt] saame testida vaid poolteks rallideks,» ütles belglane.

«Meil on palju rallisid, mille testikatsed ei peegelda etappi üldse. Kui me ei saa testida, siis võib asi minna ohtlikuks, kui sa ei saa autoseadistust kohe paika,» tõi Neuville välja järgmise tahu. «Arvan, et võistkonnad lähevad osalema kohalikele rallidele, mis toimuvad MM-etapi läheduses. Ja see oleks palju kallim ja ajakulukam nii sõitjate kui ka võistkondade jaoks,» viitas ta võrdlusele testipäevadega.