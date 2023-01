Ukraina tennisist jätkab Austraalia lahtistel agressorriikide sportlaste vastast aktsiooni

Täpselt samamoodi käitus 20-aastane Kiievis sündinud Kostjuk mullustel USA lahtistel, kus ta keeldus surumast valgevenelanna Viktoria Azarenka kätt. Nagu ukrainlanna on ise öelnud, siis ta lihtsalt ei suuda agressorriikide sportlastele kuidagi kaasa tunda.

«Ma pole oma suhtumist sõtta muutunud,» ütles Kostjuk Austraalias Reutersile. «Sest inimesed, kes ütlevad lihtsalt, et nad ei taha sõda, annaksid justkui mõista, et ukrainlased tahavad sõda. Muidugi me ei taha seda!»