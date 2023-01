PM MONTES ⟩ Latvala: Monte Carlos võib tulla väga halbu üllatusi

Kolmandat aastat Toyota tiimi juhtiv Latvala on enne hooaja algust ootusärev. Tema meeskonda kuulub Monte Carlo rallit kui oma kümmet sõrme tundev Sébastien Ogier, kes on mulluse võitja Sébastien Loebi puudumisel üks suurfavoriite.

Kuigi Ogier märkis pressikonverentsil, et tema jaoks on õige Monte Carlo ralli võistluskeskusega Gap’is, siis on ta võistluse eel enesekindel. Ta märkis, et ilmaolude poolest tuleb tänavune Monte Carlo üks viimaste aastate lihtsamaid.