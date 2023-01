Vormelilegend raputas Ferrari haavadele soola

Endine Ferrari sõitja Felipe Massa raputas Itaalia meeskonna haavadele veel ka soola. Tema arvates tegi Leclerc kõik endast oleneva, et MM-tiitel võita, ent võistkond vedas teda selgelt alt.

«Charles oli fantastiline. Ta on suurepärane võidusõitja, kes väärib ka vormelit, millega võitude eest konkureerida. Ferraril on see olemas, aga meeskond peab enda vigadele otsa vaatama. Eelkõige tuleb muuta võidusõitude jaoks mõeldud strateegiaid.