Seksuaalrünnakus kahtlustatav maailma edukaim jalgpallur võeti vahi alla

Kataloonia kohalik politsei Mossos d'Esquadra kinnitas AFP-le ja Reutersile, et Alves on võetud vahi alla ning teda ootab ees küsitlemine.

Hispaania ajakirjanik Carlos Quilles kirjutas juba eile, et Alvesel on kohustus ilmuda 20. jaanuaril kohtusse. Tema sõnul palutakse Alveselt esmalt ütlusi süüdistuste kohta ning seejärel algab tema vastu kohtuprotsess.

Brasiilia jalgpallitäht jääb väidetavalt vahi alla ning tal tuleb läbida kõik tavapärased protsessid. Tema suhtes jätkub kindlasti uurimine ning kohtus otsustatakse, kas Alvest on vaja hoida vahi all või mitte.

39-aastane endine Barcelona paremkaitsja eitab igasugust süütegu. Alves olla ööklubis pannud käe naise aluspesu sisse. Too rääkis sellest oma sõpradele, nemad teavitasid turvatöötajaid, kes kutsusid sündmuspaigale politsei. Alvese lähedased on juhtunu ümber lükanud ning väidavad, et kuigi jalgpallur viibis klubis lühikest aega, ei toimunud ette heidetud ahistamist.