PM MONTES ⟩ Ott Tänak: hea, et probleemid kohe avapäeval esile kerkisid

Tänak näitas esimesel, 15,12 km pikkusel katsel kuuendat aega, kaotades Sebastien Ogier'le 8,6 sekundit. Finišisse jõudes avaldas saarlane aga, et tal polnud kasutada kõiki käike.

«Meil oli ülesõidul probleeme elektrisüsteemiga, mistõttu ei saanud katsel viiendat käiku kasutada. Iga käiguvahetus oli samamoodi paras p****. Püüdsime lihtsalt lõpuni tulla,» sõnas Tänak.

Päeva teiseks, 24,9 km pikkuseks katseks polnud probleem kusagile kadunud, kuid sellest hoolimata õnnestus Tänakul näidata katsel kolmandat aega. Kaotust nobedaimale ehk Ogier'le oli 6,8 sekundit. «Probleemid on samad. Läheme hooldusesse tagasi ja üritame asju parandada,» oli saarlase napp kommentaar katse lõpus.

Õhtuses meediaalas heitis Tänak hädale rohkem valgust: «Meil polnud palju probleeme, ainult üks: elektrisüsteemiga. Saime ülesõidul, kui Monacost lahkusime, teada, et meil on elektrilisi probleeme. Katsetel mõjutas see ainult käiguvahetust. See oli kergelt frustreeriv, kuid õnneks mitte väga suur tagasilöök ja saime puhtalt katsetelt läbi tulla.

Kui see häda kõrvale jätta, siis olid puhtad katsed meie poolt. Teine katse oli tunduvalt väljakutsuvam, kuna seal olid mõned keerulised kohad. Fännid tegid samamoodi raja ääres lõkkeid ja suitsu tõttu oli nähtavus vahepeal keeruline. Ent jäime ellu ja läheme nüüd teenindusse. Hea, et probleemid kerkisid esile täna, kui meil oli lühike päev. Homme on juba pikk päev ja siis tahaks kõiki probleeme vältida.»

Ühtlasi uuriti Tänakult, kui käigukastimure kõrvale jätta, siis kas ta on auto käitumisega rahul? «Jaa, auto on mugav. Mõistagi ei saa ma öelda, et olen juba võimeline endast sellest masinas kõike andma, see tunne on veel puudu. Samas ei saa ma ka öelda, et kui meil poleks probleeme olnud, siis oleksin katsed kindlasti ära võitnud. Meid ootab veel palju tööd ees.»

Reedene võistluspäev algab Monte Carlos kell 10.09 ning kokku ootab sõitjaid ees kuus kiiruskatset, kogupikkusega 105,34 km.

