Murdmaasuusatamisse taas elevust toonud Pulles edust olümpialinnas, elust USAs ja Eesti koondisest

24-aastane eestlanna avaldas Postimehele antud intervjuus, et Lake Placidis toimuv universiaad oligi tema hooaja üks tippsündmusi, ent säärast edu poleks ta kuidagi osanud loota. «Ajastasin vormi täpselt selleks võistluseks ning tuleb välja, et kõik läks edukalt. Kindlasti ei osanud ma oodata, et võin koguni kolm medalit võita. Olen väga-väga õnnelik, rõõmus ja mida kõike veel. Pean tõdema, et kõik tuli ootamatult,» kommenteeris Pulles, kes julges võistlustulle minnes unistada medalist sprindivõistlusel.