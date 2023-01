«Farss!» Andy Murray mäng Austraalia lahtistel lõppes kell 4 hommikul

«Farss!» oli 35-aastase Murray lühim kommentaar. Tema mäng Austraalia esindaja Thanasi Kokkinakisega venis viiesetiliseks ning kestis... 5 tundi ja 45 minutit! Võib lisada, et Murray avaringi kohtumine itaallase Matteo Berrettiniga oli väldanud 4 tundi ja 49 minutit (samuti viis setti).

«Ma ei tea, kellele see [niisugusel kellaajal] lõpetamine kasulik on?» küsis Murray. «Me ei räägi mitte Murray ja Kokkinakise eepilisest mängust, vaid kellaajast. Kokkuvõttes muutub asi farsiks. On vapustav, et pealtvaatajad olid kohal mängu lõpuni, nad lõid meile suurepärase atmosfääri. Aga mõned inimesed peavad järgmisel päeval ju tööle minema.»

Šotlasest kolmekordne slämmiturniiride võitja tõi välja veel ühe murekoha: «Kui mu laps oleks sel turniiril pallilaps ja ta tuleks koju kell viis hommikul, siis ma lapsevanemana oleksin pahane. See ei tule neile kasuks. See ei tule kasuks ka kohtunikele, ametnikele. Ja ma ei usu, et fännid sellest vaimustuses on. See pole ka mängijatele hea.»

Murray nentis, et 22.20 on liiga hilja mängu alustamiseks. «Räägime sellest kogu aeg, oleme aastaid rääkinud,» märkis ta.

Turniiri direktor Craig Tiley otsis õigustust: «Kui määrame mängu algusajaks kell 22, siis me ei oska oodata, et see kestab ligi kuus tundi.»