Eesti jalgpallurid said tipptasemel kehaliste võimete arendamise keskuse

Keskus pakub Eestis ainulaadset lähenemist jalgpallurite kehaliseks arenguks, treenimiseks, taastusraviks ja erinevate testide läbiviimiseks. Keskuse kontseptsiooni panid kokku meeste koondise peatreener Thomas Häberli ja tema kolleeg Michael Müller, kes töötas viis aastat Šveitsi olümpiasportlaste ettevalmistusega tegelevas spordimeditsiini keskuses, tipptasemel jalgrattatiimide juures ning jalgpallis mitme Šveitsi tippklubi juures.

Lilleküla keskuse juhina asub tööle Hendrik Nälk, kes on varasemalt tegutsenud kehalise ettevalmistuse treenerina EJLi akadeemias ning mitmete Eesti koondiste juures.

Eesti meeste koondise kehalise ettevalmistuse treeneri Mülleri sõnul on keskus tähtis jalgpallile standardi loomiseks. «Kõrge sooritusvõime, plahvatusohtlikkus ja kiirus on tõesti olulised: uuringud näitavad, et enam kui neljal juhul viiest eelneb väravale plahvatuslik tegevus. Keskuses on mängijate plahvatuslikkuse ja kiiruse arendamiseks palju varustust. Loodan, et mängijad ja võistkonnad kasutavad kehaliste võimete arendamise keskust aktiivselt: töö tulemus väljendub kahtlemata individuaalsel tasandil ja seejärel saame näha, kui kiiresti see väljakule üle kandub,» rääkis Müller.

Keskuse juhi Nälki sõnul on kehaliste võimete arendamise keskus oluline kogu Eesti jalgpalliüldsusele. «On tähtis, et suudaksime oma noori füüsiliselt arendada sama hästi, nagu seda tehakse välismaal, ning nüüd on meil selleks tipptasemel abivahendid olemas,» ütles Nälk.

Tema sõnul on tähtis seegi, et keskus asub just A. Le Coq Arenal: «Lillekülas on Eesti jalgpalli kodu: siin on suurepärased tingimused jalgpallitreeninguteks aastaringselt, asub spordimeditsiini keskus ning nüüdsest täiustab seda kooslust ka kehaliste võimete arendamise keskus.»