Kuidas panna WRC-sarja populaarsus kerkima nagu F1?

FIA asepresident Robert Reid usub, et tänu Rally1-autodele liigub WRC õiges suunas. Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul arvab, et paremini saaks korraldada MM-sarja turundust.

Autoralli MM-sarja nn suur vend ehk vormel 1 on viimastel aastatel teinud suurt võidukäiku ja meelitanud ala juurde uut publikut. Rahvusvaheline autoliit (FIA) on arvamusel, et WRC käib õiget rada.