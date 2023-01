M-Spordi tehnikadirektoril pole aimugi, kas Tänakul läheb sama hõlpsalt kui Loebil

Tänak on alustanud Monte Carlo rallit suuremate probleemideta. Neljapäeva õhtul tal küll ei töötanud viies käik, kuid liiga palju aega seetõttu kaduma ei läinud. Tõsi, üldarvestuses on eestlane hetkel neljas.

«On väga tore, et Ott on tiimis tagasi. Ma olen olnud M-Spordiga 25 aastat, nii et meil on olnud võimalus ka varem koostööd teha,» rääkis Williams AutoHebdole antud intervjuus.

«Ma arvan, et Ott oli suhteliselt rahul autoga pärast esimesei katseid. On tõsi, et see vajab spetsiifilisi muudatusi ja oleme nende kallal töötamas,» jätkas ta.

Prantsuse väljaanne uuris, kas Tänak suudab sama kiiresti uue autoga kohaneda kui Sebastien Loeb, kellest sai mullu Monte Carlos ajaloo vanim MM-etapi võitja.

«Mul pole õrna aimugi. Ma ei arva, et tal praegu halvasti läheks. Mis on kindel, on see, et olla parim testimises ja seda katsetel näidata on erinevad asjad,» vastas Williams.

«On selge, et tema siinolek sel aastal annab meile lisamotivatsiooni. Nagu näete, on meid vähem autodega rajal, mis peaks aitama meil paremini keskenduda. On kindel, et keskendume Otile,» rõhutas tehniline direktor.