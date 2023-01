Latvalat üllatas Tänaku tagasihoidlik tempo: äkki pole nende auto nii kiire

«Eelmisel aastal olid Monte Carlos uued autod. Äkki see näitab, kui palju Ford möödunud aastal arendustööd tegi. Asjad on edasi läinud ja autod on aasta jooksul muutunud. Need on nüüd palju kiiremad,» vihjas Latvala, et M-Sport on võib-olla oma arenduses tehasetiimidele alla jäänud.