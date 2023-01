Tänakut tabas sama probleem, mis tiimikaaslaselt eile minuteid röövis

Tänak hoidis 10. katse eel neljandat kohta, kuid kaotas seljatagant tulnud Toyota sõitjale Elfyn Evansile 9,2 sekundiga ning seetõttu pidi loovutama koha. See pole aga tema suurim probleem, sest eestlane kaotas roolivõimu.

#WRC 9 segundos se deja Tänak con Elfyn Evans en este SS10, y la posición en la general. Acaba de decir en meta que ha llegado sin dirección asistida, pasados 3 kilómetros empezó a perderla y ahora mismo no la tiene. Eso explica la cara... #RallyMonteCarlo pic.twitter.com/W3OCSO98xf

Ühismeedias läks levima ka pilt, kus on näha Tänaku nägu katse lõpus. Sealt on näha, et sõitja pidi meeletult pingutama.