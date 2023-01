PM MONTES ⟩ Ott Tänak: kurb, et nii läks

«Kurb, et see nii läks. Öösel sai omajagu analüüsitud ja päris mehiseid muudatusi tehtud. Oli raske ennustada, kas läheb paremaks või halvemaks. Iseenesest põhi oli päris hea. Pärast esimest katset tuunisime veel juurde – esimesel katsel polnud veel päris nii mugav – ja saime paremaks. Katse alguses tundis päris okei, aga siis tuli see probleem. Päris täpselt me teada ei saanudki, kui palju kiirematele lähemale liikusime. Tahaks uskuda, et saime paremaks, aga see jäi kuidagi saladuseks,» ütles Tänak.