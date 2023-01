Rovanperä jätkab rekordite alistamist

22-aastane Toyota piloot on Monte Carlos näidanud head hoogu ning on avapäeva järel ralli liidrist Sebastien Ogier’st kõigest 16 sekundi kaugusel. Ta võitis eile kolm kiiruskatset ning nende toel sai temast ka noorim sõitja, kes on võitnud karjääri jooksul 100 kiiruskatset. Nüüdseks on ta triumfeerinud juba 102 kiiruskatsel.