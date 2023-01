Soomes võistlev Anders Veerpalu: isa on mulle iidol

20-aastane Anders kinnitas, et vaatab oma isale tolle dopinguskandaalidest hoolimata alt üles. «Isa on mulle suur iidol, kellele ma alt üles vaatan. Ta sisendas minusse kõva trennikultuuri,» rääkis Anders.

Isa ja venna dopinguskandaal on ka noorele Veerpalule negatiivselt mõjunud. «See oli halb asi ja mulle ka, sest meil on sama perekonnanimi. Alguses oli sellest raske rääkida, aga nüüd ma olen harjunud, et inimesed selle kohta küsivad,» jätkas ta.

Küll usub Anders, et tema isa mäletatakse Eestis põhiliselt ikkagi spordisangarina. «Tema medalid ja saavutused tulid raskelt. Kindlasti peavad mõned teda Eestis kriminaaliks, kuid minu jaoks on ta kangelane,» rõhutas olümpiavõitja poeg.

Küll usub ta oma pereliikmete tegudest hoolimata, et puhas tippsport on võimalik. «Muidugi ma usun [puhtasse tippsport], muidu ma ei saaks sellega tegeleda. Ma loodan, et enamik võistlejaid on puhtad. Muidugi on alati ka neid, kes reegleid rikuvad,» ütles ta.