PM MONTES ⟩ Avaetapil näidatuga rahule jäänud Järveoja: saame eelnevatest aastatest paremal positsioonil edasi minna

Oma esimese ralli Ford Puma Rally1 autoga kirja saanud Järveoja tõdes, et parandamisruumi leiab küll ja veel. Seejuures on ka tal veel nuppude ümberpaigutamisega tegemist. Mitmed nupud pole kaugeltki kohtades, kus nad võiksid olla. «Tuleb asjad ümber paigutada, et nad oleksid ikkagi loogiliselt,» jätkas Järveoja, kes tunneb end M-Spordi meeskonnas koduselt. «Auto on küll uus, aga inimesed ja seltskond on tuttav.»