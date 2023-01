JÄRELVAADATAV ⟩ Tartu Bigbank pani lätlased kindlalt paika ja tõusis taas tabeli tippu

Tartu resultatiivseim oli nurgaründaja Taavet Leppik 10 punktiga (efektiivsus +8, rünnak 42%), diagonaalründaja Matej Šmidl lisas omalt poolt 9 (+4, 37%) ja temporündaja Mart Naaber 8 (+4, 57%) punkti. STATISTIKA

Tabeliseis. Foto: EVF

Enne mängu:

Taaralinlaste näol on Balti liiga põhihooaja ühe tugevama klubiga, sest 15 võitu ja vaid üks kaotus annab neile teise koha. Ühe punkti kaugusel on liider Selver/TalTech, ent neil on ka kolm mängu rohkem peetud.

RTU/Robežsardze/Jurmala on praegu veel Läti esiklubi, hoides tabelis kolmandat kohta. Kümme võitu ja kümme kaotust kogunud tiimile hingab aga kuklasse Jekabpils, kel on kolm silma vähem ja kolm mängu vähem peetud.

Tartu ja RTU on sel hooajal kohtunud kolm korda ning Eesti klubi on kõik mängud võitnud 3:0.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg tahab tabelisse punkte juurde saada, et seisu hoida. «Kõik saavad aru põhiturniiri võidu olulisusest, mis tähendab, et läheme igas mängus punktide järele, et tabelis edu hoida,» ütles juhendaja nädala keskel.