1. Ogier on Monte Carlo kuningas

Kui Monaco vürst on prints Albert II, siis Monte Carlo ralli kroonimata pea on Sébastien Ogier. Eelmisel aastal suutis Ogier'ist ühe MM-tiitli enam teeninud Sébastien Loeb Monte võitude osas seisu viigistada, kuid tänavu näitas Ogier, mis puust on tema tehtud. Ogier on nüüd üheksakordne Monte Carlo ralli võitja – sama palju on Loebil MM-tiitleid.