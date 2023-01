EMile minev Kiibus: mul on olnud nii palju muutusi, et see on paratamatu, et kõik logiseb

«Tahaks öelda, et kõik on väga hästi, aga paraku nii see pole. Olen küll maadelnud vigastusega, aga vähemalt oleme suutnud selle niimoodi kontrolli all hoida, et olen suutnud oma vormi sälilitada ja isegi paremaks teha,» sõnas Kiibus ERRile antud usutluses.

«Ei ole senised võistlused kindlasti olnud see, mida ma olen tahtnud, aga mul on olnud nii palju muutusi, et see on paratamatu, et kõik logiseb,» jätkas suve alguses Hollandisse kolinud ning treenerit vahetanud Kiibus, kelle isiklik rekord on 202,04 punkti.