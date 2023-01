MMil leidis aset dopinguskandaal, üks koondis saadeti koju

Turniiri ajal kerkis kahtlus, et vähemalt üks Ungari koondislane on kasutanud keelatud aineid, vahendab Soome väljaanne Ilta-Sanomat. Pärast Ungari koondise treeneritega konsulteerimist otsustas võistluse korralduskomitee, et Ungari kõrvaldatakse turniirilt.