Euroopa tippliigas testimas käinud Tamm jätkab Kaljus, kuid pikem siht on välismaa suunas

Kalju kirjutas ühismeedias, et vähemalt juulini jääb Tamm tiimi nimekirja, kuid tööd tehakse selle nimel, et hiljemalt tuleva hooaja lõpu järel saaks ründaja karjääri välismaal jätkata.

«Teen tööd oma eesmärkide nimel, olen alati maksimaalselt pühendunud jalgpallile ja tahan Kalju juubeliaastal teha ründajana Premium liigas suure sammu edasi. Mul on hea meel, et minu arengut märgatakse. Uus aasta on alanud sündmusterohkelt, tegin debüüdi Eesti rahvuskoondises ja sain võimaluse ennast näidata Prantsusmaa suurklubile. Kõik uksed on jätkuvalt avatud,» kommenteeris Tamm.