FOTOD ⟩ Laskesuusataja Regina Ermits jagas sotsiaalmeedias sõnumit, kus talle sooviti surma

«Ma arvan, et selline hetk on ehe näide sellest, kuidas tuhande inimese head sõnad võivad varjuda vaid ühe halvasti ütleja taha. Ma isegi ei tea, kas keegi üldse peaks spordi tõttu selliseid tundeid tundma, aga isegi, kui see spordiala sulle meeldib, on südames, pakub suuresti ikkago rõõmu kasvõi väikeste eneseületuste ja saavutuste näol, siis selliseks asjaks pole ausalt mind keegi ette valmistanud. Ja kuidas saaksi tegelikult?

«Ja siis on sellised inimesed, kes paljud pigem isegi ei tea mind. Ja nagu see olukord pole ju tegelikult maailma lõpp ega midagi ja ma väga tean, kui palju jubedamaid asju toimub maailmas… aga lihtsalt… headus on ilus asi ja kui see olukord mulle midagi õpetab, siis just seda. Heaks olemine on ilus, isegi kui tulemused pole head, siis inimestena ei pea me laskuma nii pahatahtlikule tasemele,» jätkas ta.