Latvala vihjas, et Toyota ei pruugi Rootsis kõige tugevam olla

Ometi ei jää Latvala loorberitele seisma ning rõhutas, et Rootsi ralli on täiesti teistsugune väljakutse. «Ma ütleks, et Monte Carlo oli meie jaoks perfektne ralli. Aga lihtsalt sellepärast, et seal tugevad olime, ei tähenda, et oleme tugevaimad ka Rootsis,» sõnas ta WRC-sarja ametlikule kodulehele.

«Lumele minnes on tegu teise pinnasega. Me teame, et meie sõitjatele meeldib lumi ja loodame, et saame seal tugevad olla, aga see ei juhtu automaatselt, sest pinnas on nii teistsugune. Auto seadistus on asfaldil ja lumel sõites väga erinev,» kirjeldas Latvala.