Karpini sõnul puhuti pildiskandaal suureks poliitilistel põhjustel

Endise Eesti koondislase Andrei Stepanovi Instagrami postitatud pildil on näha praegune Eesti koondise kapten Konstantin Vassiljev, ründaja Sergei Zenjov ja abitreener Andres Oper. Lisaks neile on pildil Andrei Stepanov, Sergei Pareiko, Artur Kotenko, Dimitri Kruglov, Jevgeni Novikov, Aleksandr Dmitrijev, Igor Morozov ja Venemaa koondise peatreener Karpin.

Eestis puhkes selle ülesvõtte pärast suur skandaal ja nüüd uuris Venemaa meedia Karpinilt selle kohta. Jalgpallitreener ütles, et tüli puhuti üles kunstlikult ja poliitilistel põhjustel.

Olin Eestis kuu aega ja võin kindlalt öelda, et see on täiesti poliitiline teema. Valeri Karpin

«Minu esmane reaktsioon oli, et tegu on arusaamatusega. Mõistetakse valesti seda, mis maailmas toimub. Ma võin öelda, et see tekkis puht poliitilistel põhjustel,» ütles Karpin Match TV-le antud intervjuus.

«Saan ilmselt paljusid rahustada: olin Eestis kuu aega ja võin kindlalt öelda, et see on täiesti poliitiline teema. Kõik, mis puudutab minu sealviibimist, mu peret ja üldse Eesti venelasi, siis olmetasandil ei kajastu see üldse kuidagi. Ja ma kordan, et olin seal kuu aega,» jätkas ta.