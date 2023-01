Peaminister Kallas jalgpallurite pildiskandaalist: nende reaktsioonid olid vastumeelsed ja mitte täiesti siirad

Endise Eesti koondislase Andrei Stepanovi Instagrami postitatud pildil on näha praegune Eesti koondise kapten Konstantin Vassiljev, ründaja Sergei Zenjov ja abitreener Andres Oper. Lisaks neile on pildil Andrei Stepanov, Sergei Pareiko, Artur Kotenko, Dimitri Kruglov, Jevgeni Novikov, Aleksandr Dmitrijev, Igor Morozov ja Venemaa koondise peatreener Karpin.

«See on kahetsusväärne lugu. Venemaa kasutab sporti «pehme jõuna». Ja kõik see jutt spordi ja poliitika eraldamise vajadusest ei vasta täielikult tõele. Mulle tundub, et need tunded, mis selle juhtumiga tekkisid… Kõik ootasid Ukraina sõja selget hukkamõistu. Pildi avaldamisele järgnenud reaktsioonid olid vastumeelsed ja mitte täiesti siirad,» sõnas Kallas.

Eesti jalgpallikoondislaste ühispilt koos Venemaa jalgpallikoondise peatreeneri Valeri Karpiniga (paremalt teine) Foto: Instagram/Andrei Stepanov

«Mulle tundus, et need inimesed võib-olla ei mõistnud, milles probleem oli. Meie koondislased suhtlevad Venemaa koondise peatreeneriga sõbralikult ja siis käituvad, nagu selles pole midagi valet – täpselt sellepärast see haiget teeb. Mulle tundus, et jalgpallurid ei mõista, et nad olid nn pehme jõu tööriistad,» jätkas peaminister.