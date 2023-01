VIDEO ⟩ Müsteerium Austraalias: Djokovici pudeli küljes rippunud lipik tekitab küsimärke

Võidumängus Enzo Couacauo vastu filmitud klipist on näha, kuidas Djokovicile mõeldud pudelile oli kleebitud mingi lipik. Kui sportlane selle kätte sai, asus ta kohe seda lipikut lugema.

AUSTRALIAN OPEN 2023.🥎🥎🥎🥎 MESSAGE "ON" THE BOTTLE🤣🤣 #Djokovic #rtitbot pic.twitter.com/X5Zt3AxJU4

Austraalia portaali 7news andmetel spekuleeritakse, et see võis olla seotud uue mängija treeneri poolt mängu ajal juhendamisega seotud reeglile. Nimelt võib Austraalia lahtistel treener anda suuliselt mängijale juhiseid, kui istub temaga samal poole ja läbi erinevate žestide siis, kui on mängijast väljaku vastaspoolel.