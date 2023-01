Karjääri kolmanda tähtsama medali võitnud Sildaru: poodium on hea, aga sporti ei tehta kolmandate kohtade pärast

Võistlustel, kus arvesse läksid kolmest hüppest kaks paremat, teenis Sildaru oma soorituste eest vastavalt 91, 86,3 ja 71,8 punkti. See tähendas, et 16-aastase eestlase lõpptulemuseks jäi 177,3 punkti. Kuldmedali võitis 17-aastane šveitslane Fadri Rhyner 179,8 (94,5 ja 85,3) punktiga, hõbe kuulus 17-aastasele Nil Brocart Alegrele 177,5 (92,3 ja 85,3) punktiga.

Seega jäi Sildarut kuldmedalist lahutama 2,5 ja hõbemedalist vaid 0,2 punkti. «Pigem olen pettunud. Kolmas koht on hea, aga sporti ei tehta kolmandate kohtade pärast. Usun, et oleksin saanud paremini teha,» nentis Henry Sildaru Postimehele. «Üks asi, mida saanuks kindlasti paremini, oli hüpete kõrgus ja kaugus. See tuleneb selles, kui palju sa kicker'ist tõukad. Haarded võinuks ka kõvasti paremad olla.»