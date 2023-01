Mida sponsormaailma helgeima tiiva alla sattumine tegelikult tähendab?

Maailmakuulus energiajoogifirma on spordimaailmas sajalisi lennutanud juba aastakümneid. Põhjuseks nende mullu oktoobris manalateed läinud asutaja, austerlase Dietrich Mateschitzi ekstreemspordilembus ning samaaegne arusaam, et tegemist on geniaalse turundusvõttega. Kui sinu toote sihtgrupiks on ennekõike noored, tasub ennast just poppide ja noortepäraste aladega siduda.