Mayweather naaseb tõsielustaari vastu poksiringi

Tegelikult kuulutas 45-aastane Mayweather mõnda aega tagasi, et kohtub hoopis taipoksija Liam Harrisoniga, kuid kuna viimane vigastas põlve, jääb see vastasseis ära.

Tema uueks vastaseks on 35-aastane Chalmers, kes on MMA taustaga ning osalenud ka Bellatori võistlussarjas. MMA-karjääri jooksul on Newcastle’is sündinud inglane saanud kirja viis võitu ja kaks kaotust.

Poksijana on Chalmers pidanud vaid ühe matši, kui alistas suvel punktidega Alexander Zeledoni. Mayweather on seevastu üks aegade parimaid poksijaid. Ta on pidanud 50 profimatši ning need kõik võitnud.