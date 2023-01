VIDEO ⟩ Arstid on pead tõstvast ja ohtlikust spordialast šokeeritud

Kõnealuse spordiala eesmärk on labakäega vastane oimetuks lüüa. Asja konks peitub aga selles, et vastane ei tohi end kuidagi kaitsta.

Sotsiaalmeedias levivad antud võistlustest klipid kulutulena. Sestap kontakteerus Soome väljaanne Iltalehti neuroloog Perttu Lindsbergiga, et küsida tema ausat arvamust antud spordialast. «See on väga šokeeriv,» kõlas vastuseks.

Lindsbergi sõnul on spordiala – kui seda nii saab üldse nimetada – harrastades suur oht saada ajukahjustus. «Kõige tõenäolisem tagajärg on peapõrutus. Kui niimoodi korduvalt põrutada saada, ei tee see kellegi tervisele head,» rääkis Lindsberg.