Saudi Araabia soovis hiigelsumma eest osta F1-sarja

USA ajaleht Bloomberg kirjutab, et PIF tegi vormel 1 sarja praegusele omanikule Liberty Mediale 20 miljardi dollari (umbes 18,4 miljardi euro) suuruse pakkumise, et osta ära F1-sari, kuid see lükati tagasi.

«Ma arvan, et see on üle pakutud. Kui kasutame tervet mõistust, siis kas F1 on tõesti nuu palju väärt?» mõtiskles Autosporti ridadel Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) president Mohammed Ben Sulayem