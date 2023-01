Neuville kritiseerib WRC-sarja muudatust, M-Sport kasutab seda ära Tänaku hüvanguks

Kuna testiaeg on tänavu rangelt piiratud, siis on nii Hyundai, Toyota kui ka M-Sport Rootsi rallile eelneval nädalavahetusel kohal kohalikel rallidel. Hyundai piloot Esapekka Lappi ja Toyota sõitja Takamoto Katsuta tulevad rajale Soome meistrivõistluste etapil Kuopios, M-Spord Fordi piloot Ott Tänak Eesti meistrivõistluste etapil Otepääl. Kõigi eesmärgiks on ilmselgelt valmistuda ette Rootsi ralliks.

«Ma ei usu [et see raha säästab], pigem minu arvates vastupidist, sest teame, et mõned sõitjad osalevad enne Rootsit kohalike rallidel ja need on palju kallimad, palju ajamahukamad ja testimisvõimalusi on vähem,» rääkis Neuville Dirtfishile antud intervjuus.

Kusjuures testipäevade alandamine on andnud omamoodi eelise just M-Spordile, kes võistleb tänavu kahe täiskohaga autoga. Põhjuseks see, et anda Tänakule võimalikult head võimalused MM-tiitli püüdmiseks.

«Meil on oma strateegia. Ott saab rohkem päevi, sest me sõidame ainult kahe täiskohaga autoga. See oli meie mõtlemine, et me ei sõida kolme autoga, sest me ei tunne, et võiks tootjate tiitli eest heidelda,» rääkis M-Spordi omanik Malcolm Wilson.